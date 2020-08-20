رغم تهديد أمريكا.. الدفاع الإيراني يعلن إطلاقه صاروخين باليستي وكروز

كشف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في خطاب بثه التلفزيون ،اليوم الخميس، عن إطلاق بلاده صاروخًا باليستيًا سطح/ سطح، يبلغ مداه 1400 كيلومتر، وصاروخ كروز جديدًا، متجاهلة مطالب الولايات المتحدة بوقف برنامجها الصاروخي، وفقًا لرويترز.

أضاف حاتمي: "الصاروخ سطح/ سطح، والمسمى باسم الشهيد قاسم سليماني، يبلغ مداه 1400 كيلومتر، فيما يزيد مدى صاروخ كروز، الذي يحمل اسم الشهيد أبو مهدي، عن

1000 كيلومتر".

وعرض التلفزيون الرسمي صورًا للصاروخين، وقتل سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني بالحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير كانون الثاني، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.

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يأتي الإعلان عن الصاروخين الجديدين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتمديد حظر سلاح

تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء أجله في أكتوبر تشرين الأول بموجب اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وعاود فرض عقوبات صارمة على إيران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني ”الصواريخ وبخاصة كروز مهمة جدا بالنسبة لنا... حقيقة أننا تمكنا من زيادة مداها من 300 إلى ألف في عامين تعد إنجازا ضخما“.

وأضاف ”قدراتنا العسكرية وبرامجنا الصاروخية دفاعية“.