69 ألفا و652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2 مليون و836 ألفًا و925 حالة، وذلك عقب تسجيل 69 ألفًا و652 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 53 ألفا و866 حالة، وذلك عقب تسجيل 977 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ

2 مليون و96 ألفًا و664 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلن المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل أن زلزالًا بلغت شدته 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب

اليوم الخميس بالقرب من مدينة "بورت بلير" في جزر "أندامان ونيكوبار" بخليج البنغال، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.قال المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن مركز الزلزال وقع على بعد 222 كيلومترًا جنوب

مدينة "بورت بلير"، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وأعلنت الهند ،يوم الأربعاء، تسجيل 64531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 1092 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 52889 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2767273 إصابة.