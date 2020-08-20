هزة أرضية بقوة 7ر4 درجة تضرب جزر أندامان ونيكوباربالهند

أعلن المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل أن زلزالًا بلغت شدته 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس بالقرب من مدينة "بورت بلير" في جزر "أندامان ونيكوبار" بخليج البنغال، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
قال المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن مركز الزلزال وقع على بعد 222 كيلومترًا جنوب
وأعلنت الهند ،يوم الأربعاء، تسجيل 64531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 1092 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 52889 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2767273 إصابة.
وأعلنت السلطات الهندية، يوم الثلاثاء،
وسجلت السلطات الصحية في الهند، والتي تعد إحدى أكثر دول العالم تضررا من الفيروس، أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بكورونا، فيما رصدت تعافي أكثر من 57 ألفا خلال نفس المدة.. وبلغت الإصابات المؤكدة حتى اليوم أكثر من مليونين و702 ألف حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 51 ألفا و797 حالة، وذلك بعد تسجيل 876 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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