347 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد بلغت 24 ألفًا و345 حالة وقد تعافى منهم 20 ألفًا و958 حالة بينما توفى 729 حالة.
وذكر البيان أن أعلى الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة
وأوضح البيان أن أكبر عدد للاصابات جاء بين المسافرين العائدين من كرواتيا (19.9٪) وكوسوفو (14.6٪) وتركيا (12.3٪) والعائدون من صربيا (8.2٪).
وذكرت وزارة الصحة النمساوية يوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 24 ألفًا و84 حالة، تعافى منهم 20 ألفًا و958
حالة، وتوفيت 729 حالة.
وأشار البيان إلى وجود 120 حالة للعلاج في المستشفى منهم 20 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن أعلى الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة(فيينا) وبلغت 84 حالة تليها (النمسا العليا) 74 حالة ثم (النمسا السفلى) 27 حالة و(تيرول) 22 حالة.
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