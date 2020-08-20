“طيران الإمارات” تتأهب لاستعادة نشاطها الكامل بحلول صيف 2021

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

قال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة «طيران الإمارات»، في حوار مع سي إن بي سي: إن عدد المسافرين على رحلات طيران الإمارات هذا الشهر تضاعف تقريباً، مقارنة بالشهر الماضي.

وأشار الرضا في حواره أن شبكة الطيران الإماراتية ستخدم 100% من وجهاتها بحلول صيف 2021.

وقامت طيران الإمارات، أمس الأربعاء بتشغيل طائرتها «A380» إلى الفلبين وذلك لأول مرة منذ 2014 وذلك للمساعدة في تلبية الطلب من وإلى الدولة، وعلى متنها أكثر من 400 راكب.

وكانت قد قامت طيران الإمارات «A380» بأول رحلة لها إلى الفلبين عندما حلقت في رحلة لمرة واحدة إلى مانيلا في عام 2014.

واستأنفت طيران الإمارات رحلاتها إلى مانيلا في 11 يونيو برحلات يومية، وإلى كلارك في الأول من أغسطس بست رحلات أسبوعية. وتشهد طيران الإمارات منذ استئناف رحلاتها إلى كلارك مطلع الشهر الجاري طلباً كبيراً على رحلاتها الأسبوعية الست، وكذلك على رحلاتها اليومية المنتظمة بين دبي ومانيلا. وسوف تستأنف طيران الإمارات رحلاتها إلى سيبو اعتباراً من 20 أغسطس 2020. وستصل إلى 75 وجهة في سبتمبر.

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وتخدم شركة الطيران الفلبين منذ عام 1990 وافتتحت أول خدمة لها إلى مطار كلارك الدولي في عام 2016.

واستأنفت طائرة الإمارات «A380» عملياتها في 5 وجهات حتى الآن بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا وهي «لندن هيثرو وباريس والقاهرة وجوانزو وتورنتو». وسوف تواصل طيران الإمارات توسيع شبكة الطائرة العملاقة، حيث استأنفت تشغيلها لخدمة رحلاتها المنتظمة إلى تورنتو اعتباراً من 16 أغسطس الجاري.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ«كوفيد-19» أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.