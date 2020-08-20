كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تواصل العمل الإنساني والخير وتطلق مبادرات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مسيرة الابتكار في العمل الإنساني والخيري وإطلاق مبادرات جديدة، ومد يد العون للمحتاجين دون تمييز.

وعقد شراكات هادفة مثمرة مع المنظمات الإنسانية الدولية، لما فيه مأسسة العمل الإنساني وترسيخ قيمته المضافة في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.

إلى ذلك ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية محمد بن عبدالله القرقاوي أنه مع احتفال العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني في ظروف استثنائية هذا العام فرضتها جائحة كوفيد - 19 والتحديات الجديدة التي رافقتها.

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وكان ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أكد أن "العمل الإنساني في الإمارات يشكل أكبر وأضخم استثمار من نوعه في صناعة التغيير الإيجابي والارتقاء بواقع البشرية" .

وأضاف في تصريح له بمناسبة احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني، أن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية استطاعت أن ترسخ نفسها قاطرةً لتجديد العمل الإنساني العربي بفضل رؤية راعيها ومؤسسها".

وتابع بحسب ما نشرته وكالة وام، أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية رسخت نفسها إقليمياً ودولياً من خلال أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة ومئات البرامج والمشاريع التي تمس حياة عشرات الملايين من البشر سنويا في كافة أنحاء المعمورة، مشيراً سموه بالقول: في العام 2019، أنفقت المؤسسة 1.3 مليار درهم ضمن مبادراتها التنموية والإنسانية والمعرفية والتمكينية والإغاثية استفاد منها أكثر من 71 مليون شخص في 108 دول .. وهذا دليل بأن صناعتنا رابحة ومزدهرة.