كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على جثث 10 مهاجرين بقارب قبالة جزر الكناري بإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، على جثث عشرة مهاجرين داخل قارب قرب جزر الكناري، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".

ووفقًا للقناة، لقي 45 مهاجرا آخرين مصرعهم جراء تحطم قارب قرب الساحل الليبي وكان معظم راكبيه من دول إفريقية.

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وفي سياق أخر، تبحث خدمات الإنقاذ الإسبانية عن 20 مفقودا على الأقل من قارب للمهاجرين تقاذفته الأمواج عُثر عليه فى البحر المتوسط أمس الأربعاء بعدما أنقذت سفينة ركاب 27 آخرين كانوا على متنه.

وقالت خدمات الإنقاذ إنها تلقت بلاغا بفقدان هذا القارب أمس الثلاثاء وإن 49 شخصا كانوا على متنه عند انطلاقه من شمال شرق المغرب. وعثرت سفينة ركاب على القارب بعد ظهر اليوم الأربعاء وأنقذت 27 شخصا كانوا على متنه. ونُقل 6 منهم بواسطة هليكوبتر.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن عدد الوافدين بصورة غير مشروعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض من أكثر من مليون شخص فى عام 2015 إلى أكثر من 141 ألف شخص فى العام الماضى. وعبر أقل من 23 ألف لاجئ ومهاجر البحر إلى أوروبا حتى الآن هذا العام.