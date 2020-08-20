إيكو يدعو جمهوره للتبرع بالدم غدا الجمعة

طلب الفنان الكوميدي إيكو، من جمهوره، المشاركة في حملة التبرع بالدم، المرتقبة غذا الجمعة، من أجل المساهمة في سد الخصاص الحاصل في مخزون الدم بالمغرب.

وشارك إيكو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، منشورا ترويجيا لحملة تبرع بدمك تعتق غيرك، داعيا جمهوره للمشاركة فيها.

وخاطب إيكو جمهوره: “الله اجازيكم بخير اخوتي راه خوتنا كايموتوا فهذه اللحضة لي كانكتب ليكم فيها محتاجينكم تبرعو، نهار الجمعة 21 غشت فضلا وليس أمرا.. الله يرحم الولدين ماتنساوش تلبيو النداء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين”.

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وتنظم جمعية المتبرعين ذوي الأصناف الدموية النادرة، هذه الحملة بشكل استعجالي بمدينة مراكش، للمساهمة في سد الخصاص الخصاص على المستوى الوطني في أكياس الدم.

ودق المركز الوطني لتحاقن الدم، مؤخرا، ناقوس الخطر بشأن التراجع المهول لمخزون الدم، حيث أن احتياطي أكياس الدم بالمغرب.

ووجه المركز الوطني لتحاقن بالدم، نداء مستعجلا، للمواطنين المغاربة، يحثهم على التبرع بالدم في أقرب وقت، سواء داخل مراكز التحاقن بالدم أو وحدات التابعة لها.