“شارجور” يتسبب في حريق مهول في إحدى الشقق السكنية في الدر البيضاء

شب حريق مهول، مساء أمس الأربعاء، بشقة سكنية في رياض الألفة بمدينة الدار البيضاء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحريق لم يخلف خسائر بشرية بقدر ما خلف خسائر مادية.

ويرجح أن يكون من بين أسباب الحريق، شحن بطارية الهاتف لمدة طويلة في الكهرباء، مما أدى إلى انفجاره ليجهز الحريق على كا محتويات الشقة.

وحلت عناصر الوقاية المدنية، الذين عملوا على إخماد النيران، وفتحت عناصر الأمن، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحريق.

