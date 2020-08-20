آيت الطالب: سنمنح التراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء تحاليل “كورونا”- فيديو

أعلن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مساء أمس الأربعاء بمراكش، أن وزارة الصحة ستمنح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال آيت الطالب، في لقاء مع الصحافة الوطنية والمحلية بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، إن “الوزارة الوصية ستمنح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن كوفيد-19، شريطة أن تحترم هذه المختبرات شروط السلامة الصحية والبيولوجية، وأن تعمد مباشرة إلى الإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة”.

وأوضح أن الإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 من قبل المختبرات الخاصة سيمكن السلطات المختصة من التتبع الطبي للأشخاص المصابين والمخالطين، وحماية الصحة العمومية.

وأشار الوزير إلى أن منح التراخيص للقطاع الخاص من أجل إجراء تحاليل الكشف عن كورونا من شأنه أن يخفف الضغط على المختبرات العمومية التي تجري التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن كوفيد-19.