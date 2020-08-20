جديد الشاب خالد يحقق نجاحا في المغرب- فيديو

دخل العمل الفني للشاب خالد الفنان الشاب خالد، “إسمها بيروت”، الذي أصدره تضامنا مع الشعب اللبناني، قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا في المغرب محتلا صباح اليوم الخميس المرتبة السابعة.

وتعامل الشاب خالد في الأغنية مع كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب إيلي بربري.

وأعلن الشاب خالد سابقا أن ريع الأغنية الجديد سيخصص للصليب الأحمر اللبناني.

ويظهر في الفيديو الترويجي لكليب “اسمها بيروت”، الشاب خالد يغني داخل الاستوديو وبجانبه علم بلده الأم الجزائر، وفي الجانب المقابل علم المغرب البلد الذي يحمل جنسيته، ويتوسطهما علم لبنان.