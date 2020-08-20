وزير الصحة يكشف أسباب تفجر الوضع الوبائي في البلاد ويعلن عن خطة سريعة لمواجهة الأزمة في مراكش- فيديو

قام وزير الصحة خالد آيت الطالب ليلة أمس الأربعاء، بزيارة تفقدية لمستشفىيات مراكش ملعنا خطة سريعة لمواجهة الأزمة في المدينة الحمراء.

وتأتي زيارة الوزير لمدينة مراكش، بعدما أظهرت صور، ومقاطع فيديو، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة فوضى يعيشها المستشفى الإقليمي إبن زهر، المسمى بـ”المامونية”، والذي خصص لاستقبال مرضى كوفيد 19.

وأوضح آيت الطالب، أن الجائحة بالمغرب مرة بعد مراحل، مشيرا إلى أن أسباب تفجر الوضع الوبائي في البلاد، هو تزامن العطلة الصيفية وعيد الأضحى مع الرفع التدريجي من الحجر الصحي بالإضافة الى تراخي المواطنين وعدم التزامهم.

وأعلن الوزير عن مجموعة من الإجراءات لتجاوز الوضع الصحي الذي تعرفه المدينة، من ذلك إعادة تأهيل مستشفى بن داود الانطاكي وتَوسيعه، فضلا عن إنشاء وحدة متنقلة وسط مستشفى ابن طفيل، ستكون مخصصة لاستقبال الحالات الحرجة التي تحتاج للتنفس الاصطناعي.