مقتل صيادين إيرانيين بنيران إماراتية: استدعاء القنصل الإماراتي بطهران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استدعت السلطات الإيرانية القنصل الإماراتي في طهران، في أعقاب إطلاق قوات خفر السواحل الإماراتية النار على قوارب صيد إيرانية في المياه الخليجية، ما أدى إلى مقتل صيادين اثنين واحتجاز أحد القوارب.

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