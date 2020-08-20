شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا بهجوم للجيش شرق صعدة والان مع التفاصيل

الخميس 20 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه اليمن العربي ـ متابعات قتل وجرح عشرات الحوثيين بينهم قائد المجموعة الميدانية في هجوم واسع ومباغت شنته القوات الحكومية مسنودة من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على مواقع المليشيا في محافظة صعدة، (شمالي اليمن). وأكد مصدر عسكري في لواء التوحيد أن القوات الحكومية مسنودة من مقاتلات التحالف شنت هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها عناصر المليشيا الحوثية في سلسلة جبال رشاحة والمليل، بمديرية كتاف، محافظة صعدة. وبحسب المصدر، دارت مواجهات شرسة بين الطرفين قتل وجرح خلالها عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي ميداني. وقال المصدر إنه مع احتدام المواجهات لاذت عناصر المليشيا بالفرار تاركة خلفها مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر.

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