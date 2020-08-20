أمهات المختطفين تتهم مليشيا الحوثي بنقل 18 مختطفا من تعز إلى صنعاء

الخميس 20 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

قالت رابطة حقوقية، إن مليشيا الحوثي، نقلت 18 مختطفاً من سجن "الصالح" بالحوبان بمحافظة تعز إلى معسكر تابع للمليشيا في العاصمة صنعاء.



وأكدت "رابطة أمهات المختطفين" في بيان صحفي لها عقب وقفة احتجاجية نفذتها أمام مقر السلطة المحلية، وسط مدينة تعز، إن جماعة الحوثي المسلحة قامت بنقل "18" مختطفاً من سجن الصالح بمدينة تعز إلى معسكر الأمن المركزي بصنعاء في الثامن والعشرين من الشهر الفائت، بغرض الإفراج عنهم عبر عمليات تبادل، لكنها لم تقم بالإفراج عنهم، معبرة عن استنكارها لتلك الإجراءات الحوثية.

Advertisements

وأضافت، أن المليشيات منعت عن المختطفين الزيارات ولم تتمكن أسرهم من الاطمئنان عليهم وعلى صحتهم.

وأشارت إلى أن نقل المختطفين إلى معسكر الأمن المركزي بصنعاء جاء مع ذكرى اقتراب قصف طيران التحالف لسجن كلية المجتمع بذمار مطلع سبتمبر من العام الماضي والذي راح ضحيته "51" مختطفاً من أبناء مدينة تعز"، محذرة من تكرار الحادثة كون معسكر الأمن المركزي مستهدف بالقصف و قد تم قصفه طيران التحالف بالفعل في وقت سابق.

وحمّل بيان الوقفة الحوثيين حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً داخل معسكر الأمن المركزي بصنعاء.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، العمل وبشكل عاجل على اطلاق سراحهم دون قيد وشرط.