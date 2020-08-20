اخبار العالم

أمهات المختطفين تتهم مليشيا الحوثي بنقل 18 مختطفا من تعز إلى صنعاء

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمهات المختطفين تتهم مليشيا الحوثي بنقل 18 مختطفا من تعز إلى صنعاء والان مع التفاصيل

الخميس 20 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

قالت رابطة حقوقية، إن مليشيا الحوثي، نقلت 18 مختطفاً من سجن "الصالح" بالحوبان بمحافظة تعز إلى معسكر تابع للمليشيا في العاصمة صنعاء.

وأكدت "رابطة أمهات المختطفين" في بيان صحفي لها عقب وقفة احتجاجية نفذتها أمام مقر السلطة المحلية، وسط مدينة تعز، إن جماعة الحوثي المسلحة قامت بنقل "18" مختطفاً من سجن الصالح بمدينة تعز إلى معسكر الأمن المركزي بصنعاء في الثامن والعشرين من الشهر الفائت، بغرض الإفراج عنهم عبر عمليات تبادل، لكنها لم تقم بالإفراج عنهم، معبرة عن استنكارها لتلك الإجراءات الحوثية.

Advertisements

وأضافت، أن المليشيات منعت عن المختطفين الزيارات ولم تتمكن أسرهم من الاطمئنان عليهم وعلى صحتهم.

وأشارت إلى أن نقل المختطفين إلى معسكر الأمن المركزي بصنعاء جاء مع ذكرى اقتراب قصف طيران التحالف لسجن كلية المجتمع بذمار مطلع سبتمبر من العام الماضي والذي راح ضحيته "51" مختطفاً من أبناء مدينة تعز"، محذرة من تكرار الحادثة كون معسكر الأمن المركزي مستهدف بالقصف و قد تم قصفه طيران التحالف بالفعل في وقت سابق.

وحمّل بيان الوقفة الحوثيين حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً داخل معسكر الأمن المركزي بصنعاء.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، العمل وبشكل عاجل على اطلاق سراحهم دون قيد وشرط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمهات المختطفين تتهم مليشيا الحوثي بنقل 18 مختطفا من تعز إلى صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا