شكرا لقرائتكم خبر عن 871 حالة شفاء من كورونا بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 871 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19). وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه بذلك ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 70642 حالة، مبينة أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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