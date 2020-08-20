شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تضرب أيرلندا وتقطع الكهرباء عن 200 ألف منزل والان نبدء بالتفاصيل

تسببت عاصفة قوية في حدوث فيضانات و انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص في أيرلندا.

وذكر التلفزيون الايرلندي (آر تي إي) اليوم الخميس أن جنوب وغرب البلاد تضررا على نحو خاص من تداعيات العاصفة.

كانت قوات الإطفاء في مدينة كورك على سبيل المثال قد دعت السكان في وقت سابق إلى الاحتراز و التزود بكشافات اليد وشحن الهواتف النقالة.

وقد تسببت العاصفة "إيلين" في سقوط أشجار وإغلاق العديد من الشوارع في البلاد.

وأعلنت شركة (إي إس بي) للإمداد بالطاقة على تويتر انقطاع الكهرباء عن نحو 200 ألف منزل ومحل.