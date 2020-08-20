هونج كونج ترد بالمثل على إجراءات أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن هونج كونج ستعلق العمل باتفاق بشأن التعاون القانوني المتبادل مع الولايات المتحدة؛ ردا على إنهاء واشنطن العمل ببعض الاتفاقات معها.

وأمس الأربعاء، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية هونج كونج بتعليق أو إنهاء ثلاثة اتفاقات ثنائية مع المدينة جراء مصادقة الصين على قانون جديد للأمن القومي.

وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم لدى إعلانه تعليق الاتفاق المتعلق بالمساعدة القانونية،: "الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها فورا".

وينص الاتفاق الموقع عام 1997، أي قبل أن تعيد بريطانيا هونج كونج للصين، على أن تتبادل هونج كونج والولايات المتحدة المساعدات في القضايا الجنائية مثل تبادل المحتجزين أو إجراءات التفتيش والمصادرة في الجرائم.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن الاتفاقات الثلاثة التي أنهتها واشنطن تشمل "تسليم المتهمين الهاربين ونقل السجناء الصادرة ضدهم أحكام والإعفاءات الضريبية المتبادلة على الدخل الناتج عن عمليات تسيير السفن الدولية".

وجاء القرار الأمريكي في أعقاب أمر من الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بإنهاء الوضع الخاص الذي كانت تحظى به هونج كونج بموجب القانون الأمريكي بعد المصادقة على قانون الأمن القومي.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونج كونج.

ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج.