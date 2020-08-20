بشهادة العرب.. الإمارات خير سند لحقوق الشعب الفلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما إن تم الإعلان عن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل بوساطة وضمانة أمريكية، في إنجاز جديد للدبلوماسية الإماراتية مسجلا انفراجة في ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، حتى خرج الذباب الإلكتروني مدفوع الأجر مهاجما دولة الإمارات، ومتهما إياها بالتفريط في حق الفلسطينيين والتخلي عن قضية العرب المركزية، وهي اتهامات مغلفة وواهية تخرج من جهات معلومة التوجهات والتمويل.
إمارات السلام لحل الدولتين
لكن المحللين والمواطنين الفلسطينيين والعرب أثنوا على الخطوة الإماراتية مؤكدين على أنها خطوة شجاعة نحو الحل النهائي للقضية.
شباب عرب عن المعاهدة الإماراتية: سلام على من بدأ بالسلام ومن أكمله
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