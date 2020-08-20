شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" توضح حالات استخدام الكمامات للأطفال لمواجهة كورونا بالدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه على المصريين أن يعلموا أن فيروس كورونا لم يختف، وهناك مليون حالة إصابة فى العالم كل 4 أيام وفقا لما يتم إعلانه، إلا أن العدد الحقيقى أكثر من ذلك بكثير. وحذر "أبو العلا"، فى تصريحات له، من حالة التهاون فى الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن حالات الشفاء من كورونا فى مصر تحرز تقدم عظيم.

ومع دخول المدارس وتخوف أولياء الأمور من إصابة الأطفال، وردا على أسئلة المواطنين، بشأن استخدام الكمامات للأطفال، أكد أنه لا ضرر منها ولكن تحتاج إلى رقابة وتوعية لكيفية الاستخدام. وأوضح أبو العلا، أن استخدام الكمامات للأطفال تحت سن سنتين ممنوع تماما، أما من سنتين حتى ٤ سنوات مسموح بها ولكن تحت رقابة شديدة من الأسرة، وفوق 4 سنوات يستخدم الكمامات مثل الكبار.

وأشار أيضا إلى أن الواقى البلاستيكى أو الزجاجى "فيس شيلد" هو الأفضل للأطفال فى المدارس، حيث إنه فى المتناول من حيث السعر، كما أن درجة حمايته أعلى، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية الالتزام بضوابط التباعد الجسدى والتعقيم والنظافة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأكد أبو العلا، على ضرورة عدم إهمال التطعيمات المعتادة للأطفال والجرعات المحفزة، وذلك بعد تسجيل نقص حاد فى أعداد الحاصلين على تطعيمات على مستوى العالم.