شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بحجب "بى ان سبورت" اعتراضا على بث مواد تروج للشذوذ بين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، بحجب شبكة قنوات بى أن القطرية، داخل مصر بعد تورط قناة "بى جونيور" المخصصة للأطفال فى فيلم كارتونى يروج للمثلية الجنسية، واصفا هذا الإجراء بالمهم للغاية لحماية النشء من الأفكار الهدامة واستغلال حداثة عمرهم لترويج مفاهيم منافية للعادات والتقاليد والأديان.

واعتبر طلعت، فى بيان له، أن هذا الفيلم الكارتونى هو جزء من مخطط خبيث يدار فى الدوحة غرضه بث أفكار مغلوطة بين الأجيال الجديدة وهدم الثوابت التى تربينا عليها، مضيفا: "المثلية الجنسية مجرمة فى جميع الأديان السماوية والمجتمع المصرى لا يقبل بها، وبالتالى فإن الترويج لدى الأطفال بأنها أمرا عاديا هو خطر يهدد الأمن المجتمعى ومن المطلوب اتخاذ تحركات عاجلة بشأنه".

وأشار إلى حالة غضب فى الشارع العربى بسبب هذا الفيلم الذى بثته قناة بى جونيور، وقال: "مجموعة قنوات بى أن تابعة لشبكة الجزيرة وتلجأ لأساليب ملتوية لهدم المجتمعات العربية بعد أن أصبحت الجزيرة نفسها مفضوحة ودورها مكشوف للجميع، لذلك فإنهم عادوا لتنفيذ نفس أجندتهم الخبيثة لكن من خلال المواد الترفيهية واحتكار بطولات كرة القدم ودس السم فى العسل فى المواد الموجهة للأطفال".

ووصف جون طلعت، حجب بث هذه الشبكة فى مصر بأنه أقل إجراء يمكن اتخاذه ضد هذه القنوات، وشدد فى الوقت ذاته على أن التهاون فى هذه القضية هو خطر لا ينبغى لنا أن نقع فيه.