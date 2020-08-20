شكرا لقرائتكم خبر عن مقعدان فردى لصالح الوادى الجديد بقانون تقسيم "دوائر النواب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مجلس النواب ، بالموافقة النهائية، مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، تمهيدًا لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر، فقد تمت مراعاة التجاور الجغرافى بين المحافظات فى كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القوائم، وفيما عدا المحافظات الحدودية تم توزيع المقاعد الانتخابية على المحافظات بما يتوافق مع متوسط التمثيل الأحادى مضافا إليه نسبة الانحراف.

وتعد محافظة الوادى الجديد من المحافظات الحدودية فى مصر، وحصلت المحافظة على مقعدين لصالحها فى الفردى ومثلها فى القائمة وذلك فى دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ونرصد تفاصيل هذا التخصيص على الفردى ومقسمة إلى دائرئتين:

الدائرة الاولى مقرها قسم الخارجة

مكوناتها الإدارية مركز: باريس، قسم الخارجة

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عدد المقاعد 1

الدائرة الثانية مقرها مركز الداخلة

مكوناتها الإدارية مراكز: الداخلة – الفرافرة –بلاط

عدد المقاعد 1