فرنسا تفرض ارتداء الكمامات و تسجّل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 2238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم امس الثلاثاء، أي أقل من الزيادات اليومية الأخيرة لكنها لا تزال عند المستويات التي ظهرت آخر مرة خلال فترة الإغلاق الذي فُرض بين شهري مارس وماي المنقضيين.

وقد أكدت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن بعد اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين أن ارتداء الكمامات سيكون بشكل اجباري بحلول نهاية أوت في جميع الأماكن المشتركة وداخل الشركات.

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وقالت وزيرة العمل: "من الضروري، على النحو الذي أوصى به المجلس الأعلى للصحة العامة تنظيم ارتداء الكمامة في جميع أماكن العمل المغلقة والمشتركة مثل غرف الاجتماعات والممرات وغرف تغيير الملابس والأماكن المفتوحة".