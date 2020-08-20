الرئيس الجزائري : نحن في سنة 2020 ولم نستطع تصنيع ثلاجة

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، في تصريحات صحفية: "نحن في سنة 2020، ولم نستطع تصنيع ثلاجة جزائرية بنسبة مئة بالمئة"، مناشدا الجامعات بضرورة أن يكون لها دور في الابتكار، على أن تأخذ نسبة من أرباح تلك الابتكارات.
وشدد تبون على أهمية تنظيم عملية والتصدير والاستيراد من وإلى البلاد، قائلا: "يجب تنظيم الاستيراد، ومنع استيراد المواد المنتجة داخليا في فصول إنتاجها"، على حد تعبيره.
ووصف الرئيس الجزائري الوضع المالي للبلاد بأنه "صعب".
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