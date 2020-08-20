نيجيريا/ إرهابيون يحتجزون مئات المدنيين رهائن

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، الأربعاء، باحتجاز مسلحين مرتبطي بتنظيم "داعش" الإرهابي، مئات المدنيين شمال شرقي البلاد.
ونقلت صحيفة "ذا غارديان نيجيريا" عن مصادر محلية قولها، إن متطرفين مرتبطين بتنظيم "داعش" احتجزوا مئات المدنيين رهائن في بلدة تقع شمال شرقي نيجيريا.
بدوره، قال باباكورا كولو، قائد إحدى الميليشيات المحلية، إن "إرهابيي" داعش هاجموا في وقت متأخر الثلاثاء، منطقة كوكاوا، في منطقة بحيرة تشاد.
وأفاد كولو أن الإرهابيين احتجزوا مئات المدنيين ممن عادوا إلى بيوتهم مؤخرا بعد قضاء نحو عامين في مخيمات النزوح.
(الاناضول)
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