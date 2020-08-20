كاليفورنيا: الكشف عن أول إصابة بالطاعون منذ سنوات

أكد مسؤولو الصحة في كاليفورنيا أول حالة إصابة بالطاعون في الولاية منذ خمس سنوات، مع احتمال تعرّض أحد سكان "ساوث ليك تاهو" للعض من قبل برغوث مصاب أثناء تمشية كلب، وفقا للتقارير.

وقال مسؤولو مقاطعة إلدورادو، إنهم أبلغوا بالعدوى من قبل إدارة الصحة في كاليفورنيا. وكشف مسؤولون أن المريض، الذي يتعافى في المنزل، كان يسير على طول ممر نهر تروكي.

وإذا اكتُشف المرض المميت في وقت مبكر، يمكن علاجه بشكل فعال بالمضادات الحيوية. وقد تشمل الأعراض، التي تظهر عادة في غضون أسبوعين من العدوى، الحمى والغثيان والضعف وتضخم الغدد الليمفاوية.

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وقالت مسؤولة الصحة العامة في مقاطعة إلدورادو، الدكتورة نانسي ويليامز: "الطاعون موجود بشكل طبيعي في أجزاء كثيرة من كاليفورنيا، بما في ذلك المناطق المرتفعة من مقاطعة إلدورادو"، وفقا لـ ABC News.

وأضافت: "من المهم أن يتخذ الأفراد الاحتياطات لأنفسهم وحيواناتهم الأليفة عندما يكونون في الهواء الطلق، خاصة أثناء المشي أو التنزه أو التخييم في المناطق، التي توجد بها القوارض البرية. وحالات إصابة الطاعون البشرية نادرة للغاية، ولكنها قد تكون خطيرة للغاية".

ومن عام 2016 إلى 2019، اكتُشف ما مجموعه 20 من القوارض مع أدلة على التعرض لبكتيريا الطاعون في "ساوث ليك تاهو". ولم تظهر تقارير عن أمراض مرتبطة بالطاعون خلال تلك الفترة.