أستراليا ستنتج لقاحاً ضد الوباء وتوزّعه مجاناً على شعبها

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس، ضمان حصول بلاده على لقاح "واعد" ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن بلاده ستصنعه وتوزعه مجاناً على السكان.
وقال موريسون إن أستراليا توصلت إلى اتفاق مع مجموعة الأدوية السويدية البريطانية «أسترازينكا» بشأن اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة).
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