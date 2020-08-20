4339 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل 4 آلاف و339 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 178 ألفًا و22 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة فلبين ستار، أن 727 شخصًا تماثلوا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 114 ألفًا و114 متعافيًا، لتشكل نسبة الشفاء بذلك 64% من إجمالي عدد الإصابات في البلاد.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 88 حالة وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 2883 وفاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جزيرة بيسايا سجلت العدد الأكبر من الوفيات الجديدة، إذ سجلت 42 وفاة وتليها مدينة مترو مانيلا التي سجلت 34 وفاة.

وسجلت الصحة الفلبينية يوم الأربعاء، 4650 إصابة جديدة بفيروس

كورونا و111 وفاة.

وذكرت الوزارة في نشرتها أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الفلبين ارتفع إلى 173774، وهو أعلى رقم مسجل في جنوب شرق آسيا، في حين زاد إجمالي عدد الوفيات إلى 2795.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.