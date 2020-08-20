244 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 103 آلاف و815 حالة.
وقالت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس إن من بين الحالات
وأضافت الوزارة، أن البلاد سجلت أيضًا 164 حالة تعافٍ تام من المرض، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي داخل الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 86 ألفًا و450 حالة.
وأعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان يوم الإثنين، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 103 آلاف و33 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، أن من بين الحالات الجديدة توجد 34 حالة في العاصمة "نور سلطان"، و51 حالة أخرى في مدينة ألماتي.
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