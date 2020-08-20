4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 4785 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 942 ألفًا و106 إصابات.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الخميس بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 688 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ

160 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضاف البيان، أن 6090 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 755 ألفًا و513 شخصًا.وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أنه تم تسجيل 110 وفيات جديدة بالفيروس التاجي في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 16099 شخصًا.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد يوم الأربعاء - في بيان - بأنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت روسيا 4828 إصابة جديدة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد-19) في 83 إقليمًا في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 937 ألفًا و321 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات؛ إذ بلغ 691 ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 162 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.