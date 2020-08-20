طالبان تقتل 14 شخصًا في هجوم شمال أفغانستان

شنت حركة طالبان هجومًا على منطقة خواجة بهاء الدين بإقليم تخار الأفغاني الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 13 من قوات الانتفاضة الشعبية الأفغانية، وآخر من شرطة الحدود، بحسب ما أفاد مصدر محلي.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الخميس، ما أوردته التقارير التي أفادت بأن الهجوم أدى

إلى ساعات طويلة من الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن.ولم يعلق المسئولون الحكوميون أو طالبان على الحادث حتى الآن.

وأعلنت مديرية الأمن في أفغانستان مقتل كبير قضاة داعش خراسان في إحدى عملياتهم الأمنية، وبحسب البيان الذي نشرته مديرية الأمن الوطني،

وأوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم

الأربعاء، فإن عبد الله أوروكزاي كبير قضاة داعش كان مسؤولًا عن الكثير من العمليات المعقدة في منطقتي أتشين والنازية في إقليم ننجرهار الشرقي.

وأوضح البيان كذلك أن عبد الله أوروكزاي كان أيضًا نائب أسد الله أوروكزاي رئيس مخابرات داعش، وكان أوروكزاي مسئولًا أيضًا عن هجوم سجن ننجرهار الذي تم شنه بمساعدة حركة طالبان منذ حوالي 3 أسابيع.