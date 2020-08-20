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68 حالة إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

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 ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في سنغافورة إلى 56 ألفًا و99 حالة، وذلك عقب تسجيل 68 حالة إصابة جديدة.
 ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 27

حالة.
يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة إلى 56 ألفاً و31 حالة، وذلك عقب تسجيل 93 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، يوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 27

حالة.
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