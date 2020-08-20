روسيا تنتهك منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

قال مسئولون عسكريون في كوريا الجنوبية، إن 6 طائرات عسكرية روسية انتهكت منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية أمس الأربعاء، مما دفع القوات الجوية الكورية إلى استخدام طائرات مقاتلة لطردها.

وأضاف المسئولون، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس ، أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز توبوليف تو-95 و4 طائرات عسكرية أخرى دخلت منطقة تحديد الدفاع

الجوي الكوري بالقرب من جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية في البحر الشرقي دون إشعار مسبق.وأوضح المسئولون أن الطائرات ظلت في المنطقة لنحو 20 دقيقة قبل الاتجاه إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي اليابانية.وأشار المسؤولون إلى أنه عند اكتشاف أول طائرة تدخل المنطقة، سارعت القوات الجوية الكورية الجنوبية لاستخدام طائرتها المقاتلة بما فيها طائرات من طراز إف-15 كي، وكي إف-16 واتخذت الإجراءات اللازمة لطردها.وذكر مسئولون عسكريون أن طائرات روسية انتهكت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري الجنوبي 20 مرة على الأقل في عام 2019.يشار إلى أن مناطق تحديد الدفاع الجوي ليست مجالا جويا إقليميا وليست ملزمة بالقانون الدولي، غير أنه من المفترض أن تقوم الطائرات الحربية الأجنبية بإخطار مسبق قبل الاقتراب منها بما يتماشى مع الأعراف الدولية لمنع الاشتباكات.