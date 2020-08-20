إسرائيل تقع في الفخ .. 5 أيام على موعد حل الحكومة وإجراء انتخابات رابعة

وقعت إسرائيل في موقف حرج سيؤدي بها إلى حل حكومة الوحدة وإجراء انتخابات للمرة الرابعة على التوالي في أقل من عامين، حيث أنه لم يتبقى أمام حزبي "أزرق أبيض" و"الليكود" المسيطران على الحكم في إسرائيل سوى خمسة أيام ، حتى يوم الإثنين، 24 أغسطس، لتمرير ميزانية الدولة وتفادي إجراء الانتخابات.

الائتلاف يمر بأيام حرجة

وأعلن بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب أزرق أبيض، أن الإئتلاف يمر بأيام حرجة، وذلك قبل أقل من أسبوع من حل الحكومة تلقائيا إذا لم يتمكن جانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاتفاق على حل مناسب للمضي قدما في ميزانية الدولة.

وقال جانتس إن حزبه يبذل قصارى جهده لحل الأزمة، لكنه لن يتنازل عن مبادئه الأساسية للقيام بذلك.

جانتس:"نتنياهو يلعب البوكر على حساب الإسرائيليين"

واتهم جانتس نتنياهو أنه سيكون المتسبب في حل الحكومة وإجراء انتخابات رابعة قائلًا: "نتنياهو قد يؤدي إلى انتخابات مروعة،

وعندما دخلنا مع الليكود إلى اتفاق حكومة الوحدة ، فعلنا ذلك على الرغم من وابل التحذيرات التي تلقيناه، لأنه كان خلال فترة حرجة، ووسط انقسامات فظيعة، ولدينا التزام حقيقي للشعب والبلاد والمجتمع، ولكني لست هنا لحل المشاكل الشخصية لأي كان".

وقال جانتس :"نتنياهو يلعب البوكر على حساب الإسرائيليين، ولا شيء يبرر الانتخابات:.

نتنياهو يحمي نفسه على حساب إسرائيل

وذكرت تقارير أن نتنياهو يطالب بإدخال تغييرات مختلفة على الاتفاق الإئتلافي مع "أزرق أبيض" لحماية وضعه مع مضي محاكمته الجنائية قدما، وكذلك لتأكيد المزيد من السلطة على أنظمة القضاء وتطبيق القانون.

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وأشار جانتس إلى أن استعدادات حزبه للتوصل إلى حل وسط سوف يعتمد فقط على الالتزام بالاتفاق الموقع واحتياجات إسرائيل.

و اجتمع حزب "أزرق أبيض" لمراجعة التسويات المحتملة مع الليكود،

ومناقشة إلى أي مدى سيكون الحزب على استعداد للذهاب لاستيعاب رئيس الوزراء.

رئيس حزب يمينا ينتقد نتنياهو

وانتقد رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، خلال تغريدة على “تويتر” نتنياهو قائلًا : "أنا حزين لرؤية سياسي محترم منشغل بالسياسات التافهة، بدلا من الاهتمام باحتياجات الأشخاص الذين يعانون"، كما وجه انتقادًا حادًا تجاه تعامل الحكومة مع أزمة كورونا في إسرائيل.

وزعم بينيت أن نتنياهو أمر حلفاءه بمهاجمته في محاولة للحد من صعوده في استطلاعات الرأي، في حالة توجهت البلاد إلى انتخابات جديدة الرابعة في أقل من عامين.

الميزانية.. سيف ديموقليس الذي يهدد بقاء إسرائيل

ويصر جانتس يصر على تمرير ميزانية 2020-2021، كما نصت الاتفاقية الائتلافية بين الأحزاب، بينما يصر نتنياهو على ميزانية تغطي فقط ما تبقى من عام 2020، بحجة حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وبموجب القوانين فإن الفشل في تمرير ميزانية 2021 بحلول شهر مارس المقبل سيفرض انتخابات جديدة.

واتهم حزب "أزرق أبيض" نتنياهو بمحاولة خرق الاتفاق الائتلافي عمدا مع مطلبه المتعلق بالميزانية حتى يترك لنفسه نافذة في المستقبل لحل الحكومة وتجنب الاضطرار إلى تسليم منصب رئيس الوزراء إلى جانتس في نوفمبر 2021، وفقا للاتفاق.