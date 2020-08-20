واشنطن تدرس بيع مقاتلات “أف 35” للإمارات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - منذ 33 دقيقة

كشف تقارير إعلامية ، اليوم الخميس، ، أن واشنطن تدرس بيع طائرات F35 المقاتلة ”الشبح“ للإمارات في اتفاق جانبي .

ونقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن مصدر مطلع شارك في حوار مع مسؤولين حكوميين قوله إن الولايات المتحدة من الممكن أن تبيع طائرات الشبح لأبو ظبي بعد اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل .

وذكرت الوكالة أن صفقة بيع الطائرات، التي يمكن أن تقلص التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط، تأتي بعد الإعلان عن اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل بوساطة أمريكية.

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وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن الإمارات مهتمة بشراء المقاتلات F35 التي تصنعها شركة ”لوكهيد مارتن“، والتي استخدمتها إسرائيل في قتال بالفعل، يودون شراء الطائرات، سنرى ما سيحدث، الأمر قيد المراجعة“.

وقد يستغرق التفاوض على بيع المقاتلات F35 وتسليمها، سنوات، فيما يمنح أي إدارة أمريكية جديدة وقتاً كافياً لوقف الصفقة.

واشترت بولندا، أحدث عميل للطائرات الشبح 32 طائرة لكنها لن تتسلم أولى الدفعات قبل عام 2024. ويحتاج بيع الطائرات أيضا إلى موافقة الكونغرس.

وقال المصدر بالقطاع إن البيع المحتمل للطائرات تم ترتيبه بمساعدة كبير مستشاري ترامب وصهره غاريد كوشنر.