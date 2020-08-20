إصابة زعيم المعارضة الروسية بـ”التسمم” وحالته حرجة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعتين

أصيب زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، الخميس، بـ”تسمم” مما استدعى دخوله أحد المستشفيات وهو في حالة حرجة .

ونقلت وكالة “تاس” للأنباء، الخميس، أن نافالني (44 عاما) في حالة حرجة بعد نقله إلى مستشفى بمدينة أومسك في سيبيريا، وفق كبير الأطباء.

وفي وقت سابق اليوم، قالت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني (44 عاما) إنه يرقد فاقدا الوعي في الرعاية المركزة بعدما ظهر عليه ما يشبه أعراض التسمم.

وأوضحت أنه بدأ يشعر بالتعب على متن رحلة جوية عائدة إلى موسكو من سيبيريا.

وأضافت على مواقع للتواصل الاجتماعي منها تويتر وتلجرام أنه بعد هبوط الطائرة في أومسك، نُقل نافالني إلى المستشفى.

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وتابعت: “نظن أن أليكسي تعرض للتسمم بشيء وضع في كوب من الشاي.. هذا هو الشيء الوحيد الذي شربه هذا الصباح”.

وأمضى نافالني، وهو محام ونشط في محاربة الفساد، عدة فترات في السجن خلال السنوات القليلة الماضية لتنظيمه احتجاجات مناهضة للكرملين.

وقبل أسابيع، أعلن نافالني، إغلاق مؤسسة “صندوق مكافحة الفساد”، مشيرا إلى عزمه إنشاء مؤسسة جديدة.

حينها تحدث نافالني، قائلا: “اضطررنا لإغلاق مؤسسة صندوق مكافحة الفساد غير الربحية، التي تأسست قبل 9 سنوات، لأنها سلبت منا”.

يشار أن وزارة العدل الروسية أدرجت في سبتمبر/أيلول الماضي صندوق مكافحة الفساد في قائمة “الوكلاء الأجانب” بتهمة تمويلها من الخارج.