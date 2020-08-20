كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سقوط جرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل بسقوط عدد من الجرحى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة بريف الرقة الشمالي بسوريا.

ووفقًا للوسائل المحلية، أصيب أربعة أشخاص، بينهم امرأة، بينما نقلت وكالة سانا الرسمية عن مصادر محلية أن اثنين من المدنيين جُرحا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وشهدت المدينة، نهاية العام الماضي انفجار سيارة مفخخة أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

وفي وقت سابق، وقع انفجار على بعد نحو 20 كيلومترا من البلدة، حين انفجرت سيارة مفخخة في منطقة تل أبيض الخاضعة أيضا للفصائل التي تدعمها تركيا، في ريف الرقة الشمالي، واستهدف الانفجار حاجز سلوك ـ مبروكة، وأسفر عن مقتل 4 من أفراد الحاجز، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في محافظة دير الزور السورية.

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وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذه عملية إنسانية.

كما ذكرت أنه تم إجلاء الضابط المصاب من المكان لتقديم المساعدة الطبية له، غير أنه توفي متأثرا بجروحه.

وقالت إن العسكري القتيل كان مستشارا عسكريا كبيرا برتبة لواء، وتم تقديمه لمنحه وساما بعد الوفاة.

وتعهدت الوزارة بتقديم كل المساعدة اللازمة لعائلة القتيل