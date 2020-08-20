كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 403 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، تسجيل 403 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39847 حالة.

وبحسب وزارة الصحة الجزائرية، تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1402 حالة.

وقد بلغ إجمالي المتعافين 27971 شخصا، بينهم 318 تعافوا خلال آخر 24 ساعة، كما يرقد 44 مريضا في غرف العناية المركزة.

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وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، عن وفاة 3 أطباء وممرض خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان لمستشفى "الشهيد أحميدة بن عجيلة" في الأغواط، "فقد توفي خلال 24 ساعة الأخيرة، الطبيب طارق بن ناجي طبيب عام بباتنة، والطبيبة صياح أميرة (29 عاما) طبيبة عامة بمستشفى عين أزال بسطيف"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "النهار الجزائرية".

وتابع: "توفي أيضا الدكتور تميم رابح جراح ورئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية الطبية بمستشفى مفتاح في البليدة، وكذلك الممرض البشير علي شيكوش، العامل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمسيلة".