كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابات كورونا مستمرة في الارتفاع بالمكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الخميس، تسجيل 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة.

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، بلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

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وأشارت السلطات المكسيكية، إلى أن أن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

وكانت البرازيل، أعلنت عن 5506 حالات إصابة، و751 حالة وفاة، وقبل ذلك بيوم كانت إصابات كورونا عند 3571 حالة، ووفياته عند 266 حالة.