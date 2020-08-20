طقس الخميس.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يبقى الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب البلاد، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، والمنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة على السواحل الشمالية والوسطي، والسهول المجاورة، وشرق الواجهة المتوسطية حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

كما ستظهر سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، ومناطقهما المجاورة، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة ورعد، فيما ستظل الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي، و أحيانا من الشمال الشرقي بالسواحل الوسطى، وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي و أحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء الأخرى، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، وكل من جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والشمال الغربي، والشياظمة، والسهول الوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و20 درجة عموما بباقي الأنحاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، ما بين 36 و42 درجة بداخل مناطق كل من سوس، والشياظمة، المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، والريف الغربي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و36 درجة بكل من والماس، والساحل المتوسطي، والريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وسهول المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 25 و 30 درجة بالأطلس الكبير وجوار السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.