الصحة: الأعراس في ساحات البيوت بمشاركة أكثر من 30 شخصًا مخالفة جنائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من أن إقامة الأعراس في ساحات البيوت بمشاركة أكثر من 30 شخصًا مخالفة جنائية.

وأكد مكتب الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع كورونا للإعلام العربي أن وزارة الصحة تحذر من الارتفاع الحاد والمقلق بعدد مرضى كورونا في المجتمع العربي، في الوقت الذي تدعو فيه إلى تأجيل الاحتفال بالأعراس.

وناشدت وزارة الصحة المدعوّين بالامتناع عن المشاركة في الأعراس لما فيه من خطورة في نقل وانتشار العدوى.

وأفادت وزارة الصحة أنه في حال لا مفر من إجراء مراسيم الاحتفال بالعرس فإن ذلك يجب ألا يتعدى 30 مشاركا في الهواء الطلق أي في مكان مفتوح مع الحفاظ على التعليمات كوضع الكِمامة والبعد مترين بين الأشخاص والحرص على النظافة والتعقيم.

وحذّرت وزارة الصحة من أن "عدم الالتزام بهذه التعليمات يعدّ مخالفة جنائية". ثم أن "تنظيم الأعراس في ساحات البيوت بمشاركة ما يزيد عن 30 شخصًا هو أمر ممنوع إطلاقًا ويعدّ أيضًا مخالفة جنائية".