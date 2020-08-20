ميدو يطرح اقتطاع 75% من رواتب بعض لاعبي الدوري المصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح لاعب المنتخب المصري السابق، أحمد حسام، الشهير بـ"ميدو" أنه ينبغي للحكومة فرض ضرائب بنسبة 75% على لاعبي الدوري المصري الذين تتخطى رواتبهم 20 مليون جنيه (نحو 1.2 مليون دولار) في العام.

وقال ميدو في برامج تلفزيوني، مساء الثلاثاء الماضي، إن "وضع اللاعبين والمدربين والإعلاميين تحت شرائح ضريبية مضاعفة إذا تخطوا رقما معينا هو الحل الوحيد لشفاء غليل الناس الغلابة الذين يصدمون حين سماعهم بالأرقام الكبيرة وهم يشاهدون دوريا متواضعا جدا في مصر".

وأثار هذا التصريح جدلا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض بسبب ارتفاع أجور اللاعبين، ووصفوها بأنها "خيالية"، خاصة بعد انضمام اللاعب رمضان صبحي إلى نادي براميدز.