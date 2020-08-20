شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من وزير خارجية أمريكا للصين وروسيا بسبب تجاهل «العقوبات على إيران» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، روسيا والصين من تجاهل إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي وجهه الرئيس دونالد ترامب بتفعيلها في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية.

ووفقاً لـ”رويترز”، سوف يلتقي بومبيو مع سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني، رئيس المجلس في أغسطس لتقديم شكوى من عدم امتثال إيران للاتفاق النووي الموقع في عام 2015، برغم انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.

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ويهدف الاتفاق النووي بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية في مقابل رفع عقوبات عنها.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف روسيا والصين بعقوبات إذا رفضتا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قال بومبيو لقناة فوكس نيوز التلفزيونية يوم الأربعاء ”بلا شك“.

وأضاف ”لقد قمنا بذلك بالفعل، حيثما وجدنا أي دولة تنتهك العقوبات الأمريكية الحالية، حملنا كل دولة المسؤولية عن ذلك. سنفعل نفس الشيء فيما يتعلق بعقوبات مجلس الأمن الأوسع نطاقا أيضا“.

وهددت الولايات المتحدة بتفعيل بند العودة إلى فرض جميع العقوبات في الاتفاق النووي بعدما خسرت محاولة في مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على طهران الذي ينتهي أجله في أكتوبر المقبل.