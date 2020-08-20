شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. مقتل 14 شخصًا في هجوم لطالبان والان نبدء بالتفاصيل
شنت حركة طالبان هجومًا على منطقة خواجة بهاء الدين بإقليم تخار الأفغاني الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 13 من قوات الانتفاضة الشعبية الأفغانية وآخر من شرطة الحدود، بحسب ما أفاد مصدر محلي.
ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم، عن مصادر محلية قولها إن الهجوم أدى إلى ساعات طويلة من الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان.. مقتل 14 شخصًا في هجوم لطالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.