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الجولة الثالثة لصياغة الدستور السوري 24 أغسطس في  جنيف

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أعلن المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون عن التحضير لعقد الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري في ٢٤ أغسطس الجاري في جنيف ، واصفاً هذه الاجتماعات بأنها بالغة الأهمية لوضع عقد اجتماعي للسوريين بعد ١٠ سنوات من الحرب والمعاناة ، والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ .

وأوضح بيدرسون في إحاطة لمجلس الأمن أن اجتماعات اللجنة توقفت قبل ٩ اشهر بسبب الخلافات بين الحكومة والمعارضة حول جدول الأعمال ، ثم جائحة .

ودعا بيدرسون أعضاء اللجنة السورية للقدوم إلى جنيف والانخراط بجدية في جوهر المناقشات دون شروط مسبقة ، ودفع المفاوضات للأمام وعقد سلسلة من الاجتماعات بطريقة منتظمة خلال الأشهر المقبلة .

كما دعا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في سائر أنحاء سوريا كما نص قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لتهيئة الأجواء للمسار السياسي وبناء بعض الثقة ، وكذلك للسماح بمكافحة جائحة كورونا، وضمان إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير الأشخاص المفقودين .

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