شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الثالثة لصياغة الدستور السوري 24 أغسطس في جنيف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون عن التحضير لعقد الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري في ٢٤ أغسطس الجاري في جنيف ، واصفاً هذه الاجتماعات بأنها بالغة الأهمية لوضع عقد اجتماعي للسوريين بعد ١٠ سنوات من الحرب والمعاناة ، والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ .

وأوضح بيدرسون في إحاطة لمجلس الأمن أن اجتماعات اللجنة توقفت قبل ٩ اشهر بسبب الخلافات بين الحكومة والمعارضة حول جدول الأعمال ، ثم جائحة كورونا .

ودعا بيدرسون أعضاء اللجنة السورية للقدوم إلى جنيف والانخراط بجدية في جوهر المناقشات دون شروط مسبقة ، ودفع المفاوضات للأمام وعقد سلسلة من الاجتماعات بطريقة منتظمة خلال الأشهر المقبلة .

كما دعا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في سائر أنحاء سوريا كما نص قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لتهيئة الأجواء للمسار السياسي وبناء بعض الثقة ، وكذلك للسماح بمكافحة جائحة كورونا، وضمان إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير الأشخاص المفقودين .