شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الثالثة لصياغة الدستور السوري 24 أغسطس في جنيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيدرسون في إحاطة لمجلس الأمن أن اجتماعات اللجنة توقفت قبل ٩ اشهر بسبب الخلافات بين الحكومة والمعارضة حول جدول الأعمال ، ثم جائحة كورونا .
ودعا بيدرسون أعضاء اللجنة السورية للقدوم إلى جنيف والانخراط بجدية في جوهر المناقشات دون شروط مسبقة ، ودفع المفاوضات للأمام وعقد سلسلة من الاجتماعات بطريقة منتظمة خلال الأشهر المقبلة .
كما دعا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في سائر أنحاء سوريا كما نص قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لتهيئة الأجواء للمسار السياسي وبناء بعض الثقة ، وكذلك للسماح بمكافحة جائحة كورونا، وضمان إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير الأشخاص المفقودين .
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