شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 46436 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت إلى خمسة ملايين و529 ألفا و824 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 46 ألفا و436 حالة إصابة جديدة، وقالت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 173 ألفا و177 حالة، وذلك عقب تسجيل 1356 حالة وفاة جديدة.

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