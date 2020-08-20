شكرا لقرائتكم خبر عن 288 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

سجل المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، 288 حالة إصابة جديدة في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن من بين حالات الاصابة 276 حالة عدوى محلية. وبذلك يرتفع إجمالي حالات الاصابة إلى 16 ألف و 346 حالة. وقالت يونهاب إن حالات الاصابة بالفيروس المرتبطة بكنيسة سارانج جيل بشمال سول ارتفعت إلى 623 حالة حتى أمس الأربعاء.

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