شكرا لقرائتكم خبر عن 395 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 5 حالات في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الخميس، تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات و15 حالة شفاء في عموم البلاد. وبذلك يصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 9,463 إصابة، منها 8.276 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1,018 حالة.

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