تظاهرة في ديالى احتجاجاً على مساعٍ لإعادة 'عوائل إرهابية'

نظم العشرات من سكان محافظة ديالى، ممن ينتمون إلى عشائر شمر، الخميس، تظاهرة احتجاجية في ناحية كنعان تنديداً بمساعٍ لإعادة عوائل إلى المحافظة وصفوها بـ"الإرهابية".
من جانبه قال جمال الشمري، عضو المجلس البلدي السابق لناحية كنعان، في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من أبناء شمر تظاهروا اليوم الخميس في الناحية احتجاجا على تدخلات الساسة في المشهد الأمني ومحاولة إعادة عوائل من عشائر بني زيد للناحية المذكورة رغم أنها تورطت بعمليات إرهابية والانتماء لتنظيم القاعدة".
وأضاف الشمري أن "زعماء شمر لا يعترضون على إعادة المهجرين الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء"، لافتاً إلى أن "سنوات الاقتتال الطائفي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 80 شخصاً من أبناء شمر في قاطع كنعان على أيدي عناصر القاعدة من أبناء بني زيد مع تدمير ثلاث قرى وعشرات المنازل".
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