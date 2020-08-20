زعيم المعارضة الروسية في العناية المركزة بعد 'تسمم'

ذكرت المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني نقله إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بتسمم وأنه في العناية المركزة.

وقالت المتحدثة كيرا يارمش على تويتر إن "نافالني (44 عاما) أصيب بالمرض على متن طائرة عائدة إلى موسكو من مدينة تومسك السيبيرية"، مضيفة ان "الطائرة هبطت اضطراريا في أومسك حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من "تسمم سام" وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي".

واضافت يرمش إن "الناشط المناهض للكرملين فاقد للوعي وفي حالة خطيرة، ويعتقد مساعدوه أنه تم وضع شيء ما في الشاي أثناء الزيارة للقاء النشطاء لأنه "كان الشيء الوحيد الذي يشربه من الصباح" ، على حد قولها.

وذكرت خدمة تاس الإخبارية التي تديرها الدولة نقلاً عن رئيس المستشفى ألكسندر موراكوفسكي أن زعيم المعارضة في "حالة خطيرة".

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نافالني هو أبرز خصوم روسيا للرئيس فلاديمير بوتين. برز مكانة بارزة خلال احتجاجات 2011-2012 الضخمة ضد عودة بوتين إلى الكرملين لولاية ثالثة كرئيس بعد أربع سنوات كرئيس للوزراء.

وهو آخر منتقدين للكرملين يقع ضحية ما يبدو أنه تسمم.

وتوفي ضابط جهاز الأمن المنشق ألكسندر ليتفينينكو في لندن بعد تناول الشاي المغطى بالبولونيوم في عام 2006 ، بينما نجا الجاسوس السابق سيرجي سكريبال من محاولة اغتيال بغاز أعصاب من الدرجة الأولى ، نوفيتشوك ، في سالزبري بإنجلترا في عام 2018 ، وهي هجمات ربطها مسؤولون بريطانيون بالدولة الروسية.